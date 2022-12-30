Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась фото, где была с другим цветом волос - белым.
"Я же долго не думаю", - написала Анна под фотографией.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Хорошо и на мгновение показалась Лобода";
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Еще два часа назад я с ними разговаривал, а теперь их нет": парень потерял своих родителей в Бахмуте, видео трагической истории
"Бог шельму метит": российского генерала нашли на улице с пробитой головой, подробности
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась об украинском языке: "Ну скажем честно..."
Подарок россиянки 10-летнему сыну взбудоражил украинцев: "Видео не о том, какой плохой..."
"если бы что можно сказать о человеке, постоянно придумывающем на чем продвигаться. Это талант, то типа беременная, то еще что-то. Пора упасть на землю";
"помыла волосы в парикмахерской, потом надела парик и кичится что окрасилась";
"здесь точно парик, потому что это фото со съемок клипа, насколько я вижу. А что там на самом деле она делала или нет… увидим впоследствии";
"тебе не очень идет Тебе лучше быть брюнеткой".
Напомним, Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику
Также Politeka сообщала, что Тринчер разнесли украинцы после выхода нового клипа
А еще Politeka писала, что Анна Тринчер разоткровенничалась о своей болезни, поделившись с украинцами