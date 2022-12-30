Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна поделилась фото, где была с другим цветом волос - белым.

"Я же долго не думаю", - написала Анна под фотографией.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Хорошо и на мгновение показалась Лобода";

"если бы что можно сказать о человеке, постоянно придумывающем на чем продвигаться. Это талант, то типа беременная, то еще что-то. Пора упасть на землю";

"помыла волосы в парикмахерской, потом надела парик и кичится что окрасилась";

"здесь точно парик, потому что это фото со съемок клипа, насколько я вижу. А что там на самом деле она делала или нет… увидим впоследствии";

"тебе не очень идет Тебе лучше быть брюнеткой".

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику

Также Politeka сообщала, что Тринчер разнесли украинцы после выхода нового клипа

А еще Politeka писала, что Анна Тринчер разоткровенничалась о своей болезни, поделившись с украинцами



