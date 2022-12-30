Знаменитий український телеведучий, популярний артист Юрій Горбунов показав, як продовжує проводити час із колегами за роботою.

Популярний український телеведучий, шоумен, продюсер та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов поділився яскравим кадром із колегами на зйомках. На цей раз Юрій показав, як продовжує свою роботу, яка привертає увагу українців та спілкується з різними людьми.

«Скільки відповідальності та роботи на жіночих плечах! Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр!! Все буде Україна! #Україна переможе🇺🇦 #stoprussianhate» - пише Юрій під кадрами з колегами та Ганною Маляр.

У мережі реагують по-своєму:

«Привіт...якщо люди єдині і рівні...Клянуся тобі всім, що ти є, добре прочитай моє повідомлення і пізнай мене зі своєї пречистої землі...Я теж така людина, як і ти.❤️; Ви найкращі ❤️».

Раніше актриса Ольга Сумська та ведучий Юрій Горбунов поділилися кадрами із вчителькою, яка своєю відданістю роботі підкорила українців.

Мережа облетіла відео, як у знеструмленому районі Києва вчителька проводила онлайн-урок на вулиці, спіймавши хоч якийсь інтернет та зв'язок біля супермаркету.

У себе в Instagram на таку відданість своїй роботі з боку вчительки не змогли не відреагувати українські знаменитості.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.