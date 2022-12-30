Крім того, Ектор Хіменес-Браво показав жалюгідні наслідки ворожого удару по Києву та Івано-Франківську, внаслідок якого постраждали місцеві жителі.

Як повідомляє Politeka.net, вранці 29 грудня російська армія завдала нового масованого удару по Україні, в якому використала понад 69 ракет. Українські знаменитості також ховають дітей у укриттях та закликають світ зупинити знищення мирного населення України окупантами.

Популярний шеф-кухар, ресторатор і блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво також не залишився осторонь і прокоментував обстріли з боку росії на своїй сторінці в Інстаграм .

Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження перечікував обстріл у укритті та закликав усіх українців перебувати у безпечному місці. Незважаючи на удари росії, Ектор Хіменес-Браво впевнений, що Україна переможе.

Кулінар також закликав українців бути максимально обережними, адже небезпека нового обстрілу нависла на святкові дні.

"Знову прокинулися під тривоги та вибухи. Київ. Уламки збитої ракети впали на приватний сектор у Києві. Є постраждалі і серед них 14-річна дівчинка. Івано-Франківськ. Ракета залетіла прямо в будинок і дивом не вибухнула. Це жах. Таке може повторитися на святах, будь ласка, бережіть себе", - закликав Ектор Хіменес-Браво.



Крім того, суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" захопився роботою ППО сьогодні, назвавши це гордістю. Крім того, він показав жалюгідні наслідки ворожого удару по Києву та Івано-Франківську, внаслідок якого постраждали місцеві жителі.



Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.