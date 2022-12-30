Как сообщает Politeka.net, утром 29 декабря российская армия нанесла новый массированный удар по Украине, в котором использовала более 69 ракет. Украинские знаменитости также прячут детей в укрытиях и призывают мир остановить уничтожение мирного населения Украины оккупантами.
Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне и прокомментировал обстрелы со стороны рф на своей странице в Инстаграм.
Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения пережидал обстрел в укрытии и призвал всех украинцев находиться в безопасном месте. Несмотря на удары рф, Эктор Хименес-Браво уверен, что Украина победит.
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Кулинар также призвал украинцев быть максимально осторожными, ведь опасность нового обстрела нависла на праздничные дни.
"Снова проснулись под тревоги и взрывы. Киев. Обломки сбитой ракеты упали на частный сектор в Киеве. Есть пострадавшие и среди них 14-летняя девочка. Ивано-Франковск. Ракета залетела прямо в дом и чудом не взорвалась. Это ужас. Такое может повториться на праздниках, пожалуйста, берегите себя", - призвал Эктор Хименес-Браво.
Кроме того, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", восхитился работой ПВО сегодня, назвав это гордостью. Кроме того, он показал жалкие последствия вражеского удара по Киеву и Ивано-Франковску, в результате которого пострадали местные жители.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
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