Кроме того, Эктор Хименес-Браво показал жалкие последствия вражеского удара по Киеву и Ивано-Франковску, в результате которого пострадали местные жители.

Как сообщает Politeka.net, утром 29 декабря российская армия нанесла новый массированный удар по Украине, в котором использовала более 69 ракет. Украинские знаменитости также прячут детей в укрытиях и призывают мир остановить уничтожение мирного населения Украины оккупантами.

Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво также не остался в стороне и прокомментировал обстрелы со стороны рф на своей странице в Инстаграм.

Популярный шеф-повар, ресторатор и блоггер колумбийского происхождения пережидал обстрел в укрытии и призвал всех украинцев находиться в безопасном месте. Несмотря на удары рф, Эктор Хименес-Браво уверен, что Украина победит.

Кулинар также призвал украинцев быть максимально осторожными, ведь опасность нового обстрела нависла на праздничные дни.

"Снова проснулись под тревоги и взрывы. Киев. Обломки сбитой ракеты упали на частный сектор в Киеве. Есть пострадавшие и среди них 14-летняя девочка. Ивано-Франковск. Ракета залетела прямо в дом и чудом не взорвалась. Это ужас. Такое может повториться на праздниках, пожалуйста, берегите себя", - призвал Эктор Хименес-Браво.



Кроме того, судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", восхитился работой ПВО сегодня, назвав это гордостью. Кроме того, он показал жалкие последствия вражеского удара по Киеву и Ивано-Франковску, в результате которого пострадали местные жители.



Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.