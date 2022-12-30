Як пише Politeka.net , Вікторія Булітко - відома українська співачка та зірка "Дизель шоу", вона часто розповідає про роботу в Інстаграм та показує особисті фото з відпочинку. На цей раз артистка підкорила кадрами з Херсона, показуючи незламність міста.
«Херсон – це вільна Україна! Дякую #ЗСУ та Волонтерам! Тримайся, Країно, за нами перемога, бо за нами правда! Разом з @culturalforces прийшли в деокуповане місто💪🇺🇦 PS S цикуни, поверніть Єнота! #Культурний десант» - пише Булітко.
У мережі відразу почали обговорювати:
«Гарна ❤; Херсон це Україна; Слава Україні, Слава Президенту України 🇺🇦Героям Слава 🇺🇦Все буде Україна 🇺🇦Перемога буде за нами;
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Віка молодець. Безстрашно. Херсон зараз дуже вразливий. Бережіть себе; Наша красуня 😍🇺🇦; Хай буде мир; Благополуччя 😍 Вам дорога Вікторія, та Героїчній Україні!❤».
Раніше зірка опублікувала кадри із лаштунків зйомок, а також показала себе в національному українському вбранні.
"Мені дуже подобається автентичний український одяг, і я завжди тішуся, коли маю можливість вийти на сцену улюбленого "Дизель Шоу" у вишиванці. Це справді код нашої нації".
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