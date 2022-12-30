Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко - известная украинская певица и звезда "Дизель шоу", она часто рассказывает о работе в Инстаграм и показывает личные фото из отдыха. В этот раз артистка покорила кадрами из Херсона, показывая несломленность города.
«Херсон – это свободная Украина! Спасибо #ВСУ и Волонтерам! Держись, Страна, за нами победа, потому что за нами правда! Вместе с @culturalforces пришли в деоккупированный город💪🇺🇦 P.S. S цикуны, верните Енота! #культурный десант» - пишет Булитко.
В сети сразу принялись обсуждать:
«Красивая❤; Херсон это Украина; Слава Украине, Слава Президенту Украины 🇺🇦Героям Слава 🇺🇦Всё будет Украина 🇺🇦Победа будет за нами;
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Вика молодец. Бесстрашно. Херсон сейчас очень уязвим. Берегите себя; Наша красавица 😍🇺🇦; Да будет мир; Благополучия😍 Вам дорогая Виктория, и Героической Украине!❤».
Ранее звезда опубликовала кадры из закулисья съемок, а также показала себя в национальном украинском наряде.
"Мне очень нравится аутентичная украинская одежда, и я всегда радуюсь, когда имею возможность выйти на сцену любимого "Дизель Шоу" в вышиванке. Это действительно код нашей нации".
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