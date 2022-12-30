Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після 24 лютого Володимир зайнявся організацією благодійних вечерь на підтримку своєї батьківщини. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка поділився фото риби та розповів секрет червоної ікри.

"Тільки спійману рибу одразу обробляють, а ікру очищають від плівки та солять. А потім ікру одразу заморожують, щоб зберегти її всю користь", - написав Ярославський.

Раніше Володимир розповів про свою подорож на Аляску.

"Мені сьогодні підкинув фото однієї з найзабутніших у моєму житті – Аляску!

Ніколи не думав, що природа може бути такою чудовою та красивою. Я повністю змінив своє ставлення до диких продуктів і, звичайно, добре розібрався у всіх тонкощах вилову та цінностях дикої риби та ікри!", - написав Володимир.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" зізнався з Мартинівською про нові плани на життя .

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