Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля Владимир занялся организацией благотворительных ужинов в поддержку своей родины. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда поделился фото рыбы и рассказал секрет красной икры.

"Только пойманную рыбу сразу разделывают, а икру очищают от пленки и солят. А потом икру сразу замораживают, чтобы сохранить ее всю пользу", - написал Ярославский.

Ранее Владимир рассказал о своем путешествии на Аляску.

"Мне сегодня подбросил фото одной из самых незабываемых в моей жизни – Аляску!

Никогда не думал, что природа может быть такой великолепной и красивой. Я полностью изменил свое отношение к диким продуктам и, конечно, хорошо разобрался во всех тонкостях отлова и ценностях дикой рыбы и икры!", - написал Владимир.

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