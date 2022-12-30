Як пише Politeka.net , MARUV – відома українська співачка. Зірка після повномасштабного вторгнення перестала публічно з'являтися та готувалася до пологів. А тепер зірка вирішила нагадати про себе, поділившись новим виглядом у Тікток. MARUV була в червоному прозорому вбранні, вихваляючись своїм відвертим чином. Артистка ніяк не підписала відео, а лише поставили теги.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Дорога наша Аня хочу, щоб ти писала українські пісні! Дуже чекаємо на повернення!";

"Викладай, будь ласка, більше відео в ТікТок. На жаль, твій Інстаграм не доступний в Україні";

"Так просто з'явилася після майже року мовчання, вислови свою думку та дай пояснення, як мінімум твоїй аудиторії, яка раніше ходила на твої концерти!";

"Патріотка України, позорище".

Нагадаємо, Анатолій Анатолич видав правду про зрадницю MARUV: чекала на "російський світ" і зустрічала б окупантів

А ще Politeka повідомляла, що MARUV вивела з себе Нікітюк і отримала "запрошення" до розгромленого Харкова.

Також Politeka писала, що вагітна Maruv зізналася, на якому вона місяці і чому не скасовує концерти



