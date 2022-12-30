Как пишет Politeka.net, MARUV - известная украинская певица. Звезда после полномасштабного вторжения перестала публично появляться и готовилась к родам. А теперь звезда решила напомнить о себе, поделившись новым виде в ТикТок. MARUV была в красном прозрачном наряде, хвастаясь своим откровенным образом. Артистка никак не подписала видео, а только поставили теги.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Дорогая наша Аня хочу, чтобы ты писала украинские песни! Очень ждем возвращения!";

"Выкладывай, пожалуйста, больше видео в ТикТок. Увы, твой Инстаграм не доступен в Украине";

"Так просто появилась после почти года молчания, выскажи свое мнение и дай объяснение, как минимум твоей аудитории, которая раньше ходила на твои концерты!";

"Патриотка Украины, позорище".

Напомним, Анатолий Анатолич выдал правду о предательнице MARUV: ждала "русский мир" и встречала бы оккупантов

А еще Politeka сообщала, что MARUV вывела из себя Никитюк и получила "приглашение" в разгромленный Харьков

Также Politeka писала, что беременная Maruv призналась, на каком она месяце и почему не отменяет концерты



