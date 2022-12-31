Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса, яка стала дружиною "Квартал 95" Олександра Божкова. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна похвалилася новорічним чином.
"А ви вірите у дива?
Чудеса трапляються тільки там, де в них вірять, і чим більше віритимуть тим більше вони будуть!
Що, можливо, кого ви вважаєте найбільшим дивом у вашому житті? Чи вважаєте ви, що диво, це обов'язково щось загадкове, таємниче-містичне? Чи дивом може бути найпростіша річ?", - написала Саліванчук.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"яка ти розкішна! а в чудеса треба вірити завжди";
"Яка краса, казкова, а колір сукні фантастичний";
"Яка ви гарна. Коли бачу вас на серці тепло стає. З наступаючим Новим роком люблю вас";
"Віра, ти найкрасивіша. Ця фраза з фільму абсолютна правда. Аня, ви вогонь".
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