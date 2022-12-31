Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая стала женой "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна похвасталась новогодним образом.
"А вы верите в чудеса?
Чудеса случаются только там, где в них верят, и чем больше будут верить тем больше они будут!
Что, возможно, кого вы считаете величайшим чудом в вашей жизни? Считаете ли вы, что чудо, это обязательно что-то загадочное, таинственно-мистическое? Чудом ли может быть самая простая вещь?", - написала Саливанчук.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"какая ты роскошная! а в чудеса надо верить всегда";
"Какая красота, сказочная, а цвет платья фантастический";
"Какая вы красивая. Когда вижу вас на сердце тепло становится. С наступающим Новым годом люблю вас";
"Вера, ты самая, самая красивая. Эта фраза из фильма абсолютная правда. Аня, вы огонь".
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