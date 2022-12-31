Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая стала женой "Квартал 95" Александра Божкова. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Анна похвасталась новогодним образом.

"А вы верите в чудеса?

Чудеса случаются только там, где в них верят, и чем больше будут верить тем больше они будут!

Что, возможно, кого вы считаете величайшим чудом в вашей жизни? Считаете ли вы, что чудо, это обязательно что-то загадочное, таинственно-мистическое? Чудом ли может быть самая простая вещь?", - написала Саливанчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"какая ты роскошная! а в чудеса надо верить всегда";

"Какая красота, сказочная, а цвет платья фантастический";

"Какая вы красивая. Когда вижу вас на сердце тепло становится. С наступающим Новым годом люблю вас";

"Вера, ты самая, самая красивая. Эта фраза из фильма абсолютная правда. Аня, вы огонь".

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