Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка стала солісткою гурту KAZKA. Не забуває Зарицька і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість поділилася фото, де була з найдорожчим для серця чоловіком.
"Дуже важко пояснити, але я спробую. Сьогодні день народження мого друга, який живе на іншому кінці світу. Ми познайомилися в інтернеті, але він був на моєму першому концерті в Нью-Йорку. Завжди сумую, завжди тішуся як уперше, коли ми бачимося", - написала Зарицька.
"Дякую тобі за найкрутіші спогади, за те, що ти завжди зі мною щирий, за наш гумор, за те, що нам ніколи не буває сумно разом. За те, що ми такі різні, але дуже схожі", - продовжила Олександра.
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"Знову плакав, коли я їхала", - написала на останньому сторіс зірка, показуючи свого друга.
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