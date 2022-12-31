Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - известная украинская певица, которая стала солисткой группы KAZKA. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась фото, где была с дорогим для сердца мужчиной.

"Очень тяжело объяснить, но я попробую. Сегодня день рождения моего друга, который живет на другом конце мира. Мы познакомились в интернете, но он был на моем первом концерте в Нью-Йорке. Всегда скучаю, всегда радуюсь как в первый раз, когда мы видимся", - написала Зарицкая.

"Спасибо тебе за самые крутые воспоминания, за то что ты всегда со мной искренний, за наш юмор, за то что нам никогда не бывает грустно вместе. За то что мы такие разные, но очень похожие", - продолжила Александра.

"Снова плакал, когда я ехала", - написала на последнем сторис звезда, показывая своего друга.

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