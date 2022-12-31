Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка перемагала на "Танцях зі зірками". А після цього знаменитість пішла на "Холостячку", де спробувала знайти своє кохання. Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу актриса вирішила звернутися до українців у своєму сторіс.

"Друзі, не хочу більше мовчати, хочу трохи прокоментувати, бо мені здається, що деякі українці просто точно втратили здоровий глузд, втопили себе в ненависті і намагаються це зробити з іншими. Значить, нещодавно я купила ялинку після тривалої хвороби нарешті я її знайшла, бо після свят магазини порожні, всі розгребли і ось вона переді мною, іграшки і ця нещасна червона зірочка, яка, до речі, дуже сподобалася моєму синові і він не знає, що теоретично вона може означати і ніколи цього бруду не впізнає. Але ні, Мішина зрадниця і ця зрада, ненависть, що ти мала на увазі, що це за натяки...", - сказала Мішина, коментуючи реакцію українців.





Також зірка поскаржилася, що українці пристали до неї через абревіатуру НГ (Новый год), а треба було написати українською НР (Новий рік). Ксенію не влаштував такий хейт, і зірка не зрозуміла, чому така реакція.

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