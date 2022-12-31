Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая побеждала на "Танцях з зірками". А после этого знаменитость пошла на "Холостячку", где попыталась найти свою любовь. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз актриса решила обратиться к украинцам в своем сторис.

"Друзья, не хочу больше молчать, хочу немного прокомментировать, потому что мне кажется, что некоторые украинцы просто точно потеряли здравый смысл, утопили себя в ненависти и пытаются это сделать с другими. Значит, недавно я купила елку после продолжительной болезни наконец-то я ее нашла, потому что после праздников магазины пустые, все разгребли и вот она перед мной, игрушки и эта несчастная красная звездочка, которая, кстати, очень понравилась моему сыну и он не знает, что теоретически она может значить и никогда этой грязи не узнает. Но нет, Мишина предательница и это предательство, ненависть, что ты имела ввиду, что это за намеки...", - сказала Мишина, комментируя реакцию украинцев.





Также звезда пожаловалась, что украинцы пристали к ней из-за аббревиатуры НГ (Новый год), а нужно было написать на украинском НР (Новий рік). Ксению не устроил такой хейт и звезда не поняла, почему такая реакция.

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