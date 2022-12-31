Багато хто звернув увагу на худорлявість провідної Маші Єфросініної і попросив її трохи набрати у вазі.

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна перед Новим роком вирішила опублікувати фотосесію, написавши під нею фразу, яка стала девізом багатьох українок. На своїй сторінці в Інстаграмі зірка опублікувала кілька чорно-білих знімків.

Маша Єфросиніна позувала в обтягуючій сукні без бретелів, оголивши ключиці. На фотографіях простежується смуток в очах Єфросиніної, хоча ведуча намагалася посміхатися та сховати всю тугу, яку приніс 2022 рік.

Фотографії Єфросиніна підписала коротко: "Спустошена, але намагаюся бути сильною". Очевидно, ця фраза описує стан 43-річної ведучої після більш ніж 10 місяців повномасштабної війни у ​​країні.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що ця фраза описує стан усіх дівчат з України і стане девізом року, що минає. Багато хто також звернув увагу на худорлявість ведучої і попросив її трохи набрати у вазі: "Дуже схоже на анорексію", "Їж більше, тобі потрібні сили!", "Машенька, при всій Повазі - перебір!" !", "Моя лапочка. Цей рік для всіх він страшний", "Здається, це девіз кожної жінки цього року".

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

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