Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна перед Новим роком вирішила опублікувати фотосесію, написавши під нею фразу, яка стала девізом багатьох українок. На своїй сторінці в Інстаграмі зірка опублікувала кілька чорно-білих знімків.
Маша Єфросиніна позувала в обтягуючій сукні без бретелів, оголивши ключиці. На фотографіях простежується смуток в очах Єфросиніної, хоча ведуча намагалася посміхатися та сховати всю тугу, яку приніс 2022 рік.
Фотографії Єфросиніна підписала коротко: "Спустошена, але намагаюся бути сильною". Очевидно, ця фраза описує стан 43-річної ведучої після більш ніж 10 місяців повномасштабної війни у країні.
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У коментарях користувачі мережі зазначили, що ця фраза описує стан усіх дівчат з України і стане девізом року, що минає. Багато хто також звернув увагу на худорлявість ведучої і попросив її трохи набрати у вазі: "Дуже схоже на анорексію", "Їж більше, тобі потрібні сили!", "Машенька, при всій Повазі - перебір!" !", "Моя лапочка. Цей рік для всіх він страшний", "Здається, це девіз кожної жінки цього року".
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