Многие обратили внимание на худобу ведущей Маши Ефросининой и попросили ее немного набрать в весе.

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Маша Ефросинина, перед Новым годом решила опубликовать фотосессию, написав под ней фразу, которая стала девизом многих украинок. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала несколько черно-белых снимков.

Маша Ефросинина позировала в обтягивающем платье без бретелей, оголив ключицы. На фотографиях прослеживается грусть в глазах Ефросининой, хотя ведущая пыталась улыбаться и спрятать всю тоску, которую принес 2022 год.

Фотографии Ефросинина подписала коротко: "Опустошена, но стараюсь быть сильной". Очевидно, эта фраза описывает состояние 43-летней ведущей после более чем 10 месяцев полномасштабной войны в стране.

В комментариях пользователи сети отметили, что эта фраза описывает состояние всех девушек из Украины и станет девизом уходящего года. Многие также обратили внимание на худобу ведущей и попросили ее немного набрать в весе: "Очень похоже на анорексию", "Ешь больше, тебе нужны силы!", "Машенька, при всем Уважении - перебор!!!((( Это уже не красиво!", "Моя лапочка. Этот год для всех он страшный", "Кажется, это девиз каждой женщины в этом году".

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.