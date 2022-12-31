Як повідомляє Politeka.net , колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк порадувала шанувальників своїми новими красивими фото. На сторінці в Instagram Крістіна запостила кілька знімків із нещодавньої фотосесії. У мережі одразу почали обговорювати фото колишньої дружини Остапчука у розстебнутій сорочці.

Кадри вийшли досить спокусливими. На фото Христина Горняк зображена, сидячи на дивані, у відкритій сорочці, у блискучій спідниці та засвітила мереживну спідню білизну. Викликаючий і спокусливіший образ нотаріуса надав вечірній макіяж і розпущене волосся.

"З новорічного настрою поки що тільки: спідниця в паєтках та плей-лист… Присіла тут і думаю, що треба якось виправляти ситуацію, йти на закупівлю продуктів до новорічного столу, бо цього року буде як я люблю – новорічна ніч вдома ( у тимчасовому будиночку), у колі подруг, але, на превеликий жаль, з багатьма близькими просто на відеозв'язку .... І все ж, не можу не дякувати небу, що маю таку можливість! – підписала фотографії Христина Горняк.

Користувачі мережі відзначили, що розлучення пішло їй тільки на користь і Крістіна ще більше засяяла: "Після розлучення стала ще красивішою", "Шикарна білизна та неймовірна дівчинка", "Кріс, Ви бомбита", "Хороша, хтось кусає лікті". ..але пізно....як можна було таку жінку не любити, малолітки не дадуть того тепла як ви".

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