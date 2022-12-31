Как сообщает Politeka.net, бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк порадовала поклонников своими новыми красивыми фото. На странице в Instagram Кристина запостила несколько снимков из недавней фотосессии. В сети сразу начали обсуждать фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке.

Кадры получились довольно соблазнительными. На фото Кристина Горняк изображена, сидя на диване, в распахнутой рубашке, в блестящей юбке и засветила кружевное нижнее белье. Вызывающий и более соблазнительный образ нотариусу придал вечерний макияж и распущенные волосы.

"Из новогоднего настроения пока только: юбка в пайетках и плей-лист… Присела здесь и думаю, что надо как-то исправлять ситуацию, идти на закупки продуктов к новогоднему столу, потому что в этом году будет как я люблю – новогодняя ночь дома (во временном домике), в кругу подруг, но, к большому сожалению, со многими близкими просто на видеосвязи…. И все же, не могу не благодарить небо, что имею такую возможность!" – подписала фотографии Кристина Горняк.

Пользователи сети отметили, что развод пошел ей только на пользу и Кристина еще больше засияла: "После развода стала еще красивее", "Шикарное белье и невероятная девочка", "Крис, Вы бомбита", "Хорошая, кто-то кусает локти....но поздно....как можно было такую ​​женщину не любить, малолетки не дадут того тепла как вы".

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