Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вирішив показати добірку цікавих рецептів, які б зацікавили українців цієї зими. Також у Сторі він опублікував назву кожного з них.

"Особливо мені подобаються юшки на основі грибів, тому що вони виходять дуже ароматними та смачними. Наприклад, грибна юшка з вишнями має неймовірний смак і легку кислинку завдяки додаванню вишень" - говорив Клопотенко про рецепти.

Також він помітив, вареники відмінні тим, що можна вигадати величезну купу начинок на будь-який смак. Ми з вами вже робили вареники з сиром та гречкою, з квашеною капустою і навіть із кропивою.

Також знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував швидкий та простий рецепт часникового хліба.

Кулінар упевнений, що така закуска зникне зі столу раніше, ніж встигне повністю охолонути.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко показав рецепт соковитих курячих котлет на пару.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом українського сендвіча з буряком.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт ароматної випічки.