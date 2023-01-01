Шеф Евгений Клопотенко продолжает делиться подборкой интересных рецептов, которые бы украинцам захотелось бы приготовить.

Украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил показать подборку интересных рецептов, которые бы заинтересовали украинцев этой зимой. Также в Стори он опубликовал название каждого из них.

"Особенно мне нравятся ухи на основе грибов, потому что они получаются очень ароматными и вкусными. Например, грибная похлебка с вишнями имеет невероятный вкус и легкую кислинку благодаря добавлению вишен" - говорил Клопотенко о рецептах.

Также он подметил, вареники отличные тем, что можно придумать огромную кучу начинок на любой вкус. Мы с вами уже делали вареники с сыром и гречкой, с квашеной капустой и даже с крапивой.

Также знаменитый украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко на своем сайте предложил быстрый и простой рецепт чесночного хлеба.

Кулинар уверен, что такая закуска исчезнет со стола раньше, чем успеет полностью остыть.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал рецепт сочных куриных котлет на пару.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом украинского сэндвича со свеклой.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт ароматной выпечки.