Ксенія Мішина висміяла тих, хто був обурений її поведінкою після ракетного удару і навіть посміялася на камеру, щоб показати, як вона нібито не реагує на критику.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – відома українська актриса, яка часто хвалиться кадрами з відпочинку, своєї роботи, розповідає про особистий розвиток та запевняє, що повністю змінила своє життя.

Більше того, хоча Мішина каже, що критика її не зачіпає, вона реагує на неї постійно. На цей раз Ксенія обурилася, що українці не оцінили її вчинок. У день, коли українців вразив масовий ракетний удар, вона похвалилася кадрами з нової зйомки.

Це не оцінили в мережі, а сама вона демонстративно висміяла тих, хто був обурений безтурботністю Мишком у складний день:

"Доброго ранку. Вибачте, тепер тільки так і без кучерів. Ну, вибачте, не можу довго бути з таким обличчям» - після чого, Мишина засміялася в камеру.

Також актриса вирішила висловитися про своє невдоволення після того, як похвалилася вбраною ялинкою і написала, що "задовбалася її прикрашати". Багатьох збентежила червона зірка на ялинці.

"Отже, нещодавно я купила ялинку після тривалої хвороби нарешті я її знайшла, тому що після свят магазини порожні, всі розгребли і ось вона переді мною, іграшки і ця нещасна червона зірочка, яка, до речі, дуже сподобалася моєму синові і він не знає, що теоретично вона може означати і ніколи цього бруду не впізнає", - сказала Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина в синьому шовку здивувала пишними кучерями.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина чесно показала, як вимотується вдома заради рідного чоловіка.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина у прозорій сукні показала свою головну гордість