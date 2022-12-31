Ксения Мишина высмеяла тех, кто был возмущен ее поведением после ракетного удара и даже посмеялась на камеру, чтобы показать, как она якобы не реагирует на критику.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая часто хвалится кадрами из отдыха, своей работы, рассказывает о личном развитии и уверяет, что полностью изменила свою жизнь.

Более того, хотя Мишина говорит, что критика ее не задевает, реагирует она на нее постоянно. В этот раз Ксения возмутилась, что украинцы не оценили ее поступок. В день, когда украинцев потряс массовый ракетный удар, она похвалилась кадрами из новой съемки.

Это не оценили в сети, а сама она демонстративно высмеяла тех, кто был возмущен беззаботностью Мишиной в сложный день:

«Доброе утро. Простите, теперь только так и без кудрях. Ну простите, не могу долго быть с таким лицом» - после чего, Мишина засмеялась в камеру.

Также актриса решила высказаться о своем недовольстве, после того, как похвалилась наряженной елкой и написала, что "задолбалась ее украшать". Многих смутила красная звезда на елке.

"Значит, недавно я купила елку после продолжительной болезни наконец-то я ее нашла, потому что после праздников магазины пустые, все разгребли и вот она перед мной, игрушки и эта несчастная красная звездочка, которая, кстати, очень понравилась моему сыну и он не знает, что теоретически она может значить и никогда этой грязи не узнает", - сказала Мишина.

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