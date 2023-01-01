Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – українська актриса, яка часто показує в Інстаграм, як проходять її робочі будні та як вона сама веселиться поза роботою. Нерідко Мішина хвалиться своїм відпочинком чи розвагами, дивуючи українців.
Через це Мішина стикається з критикою, коли показує кадри з модних фотосесій у день ракетного удару або пропонує "відпустити тему війни", збентежуючи матерів та дівчат, які чекають на близьких з фронту або навіть втратили їх.
«Якщо ви думали, що мені це може зіпсувати день та настрій – то це не так. Скрін із вчорашніх Сторіс.
Медитації та практики – це не про магічну таблетку, яка вас вилікує та зробить ваше життя щасливим. Але це про те, з чим подібні ситуації можна пройти набагато легше та веселіше» - заявила Мішина.
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Більше того, хоча Мішина каже, що критика її не зачіпає, реагує вона постійно. На цей раз Ксенія обурилася, що українці не оцінили її вчинок. У день, коли українців сколихнув масовий ракетний удар, вона похвалилася кадрами з нової зйомки.
Це не оцінили у мережі, а сама вона демонстративно висміяла тих, хто був обурений безтурботністю Мишиною у складний день.
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