Ксения Мишина продолжает отвечать хейтерам после того, как заявила, что критика ее не задевает и не интересует.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - украинская актриса, которая часто показывает в Инстаграм, как проходят ее рабочие будни и как она сама веселится вне работы. Нередко Мишина хвалится своим отдыхом или развлечениями, удивляя украинцев.

Из-за этого Мишина сталкивается с критикой, когда показывает кадры из модных фотосессий в день ракетного удара или предлагает "отпустить тему войны", обескураживая матерей и девушек, которые ждут близких с фронта или даже потеряли их.

«Если вы думали, что мне это может испортить день и настроение – то это не так. Скрин из вчерашних Сторис.

Медитации и практики – это не про магическую таблетку, которая вас вылечит и сделает вашу жизнь счастливой. Но это о том, с чем подобные ситуации можно пройти намного легче и веселее» - заявила Мишина.

Более того, хотя Мишина говорит, что критика ее не задевает, реагирует она на нее постоянно. В этот раз Ксения возмутилась, что украинцы не оценили ее поступок. В день, когда украинцев потряс массовый ракетный удар, она похвалилась кадрами из новой съемки.

Это не оценили в сети, а сама она демонстративно высмеяла тех, кто был возмущен беззаботностью Мишиной в сложный день.

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