Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі у шоу "Голос країни". Там дівчина була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманті". Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка показала, як відпочиває у Майамі, поділившись фото з пляжу. На фото артистка позувала в одній блузі, вихваляючись стрункими ногами.
"Щоразу вимовляючи щось вголос, продумуйте кожне сказане слово. Адже всесвіт чує кожну букву", - написано було в публікації.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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