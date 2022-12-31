Молода фаворитка Олега Винника Еліна Іващенко показала себе, вразивши видом на відпочинок.

Як пише Politeka.net , Еліна Іващенко - відома українська співачка, яка прославилася завдяки участі у шоу "Голос країни". Там дівчина була у команді Олега Винника, з яким заспівала пісню "Діаманті". Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала, як відпочиває у Майамі, поділившись фото з пляжу. На фото артистка позувала в одній блузі, вихваляючись стрункими ногами.

"Щоразу вимовляючи щось вголос, продумуйте кожне сказане слово. Адже всесвіт чує кожну букву", - написано було в публікації.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Приголомшлива! Радий, що ти приїхала до штатів. Як вам це подобається?";

"з новим роком вас";

"красуня".

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