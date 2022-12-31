Как пишет Politeka.net, Элина Иващенко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря участию в шоу "Голос країни". Там девушка была в команде Олега Винника, с которым спела песню "Діаманти". Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда показала, как отдыхает в Майами, поделившись фото с пляжа. На фото артистка позировала в одной блузе, хвастаясь стройными ногами.
"Каждый раз произнося что-то вслух, продумывайте каждое произнесенное слово. Ведь вселенная слышит каждую букву", - написано было в публикации.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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