Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український співак та колишній чоловік Наді Дорофєєвої. Не забуває артист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Дантес привітав українців без фільтрів.
"Я вирішив зняти це відео без фільтрів, без підбору слів, не перезнімаючи, а оскільки є. Тому що 2022 зняв усі фільтри з людей. Біля мене тільки люди, серед яких я можу бути вільним.
Дякую Всесвіту, що я українець! Віримо у ЗСУ і в нашу перемогу вже така близька!!!
Із Новим роком", - написав Дантес.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Целуй мамулю";
"прекрасні!! Зі святами вас! І нехай прийде світ";
"Ваша Мама так сміливо з'явилася у цьому відео";
"прекрасні побажання та дуже атмосферний видос";
"ура! Нарешті мама на сторінці! І вас з новим роком! Хай буде Перемога".
Нагадаємо, Дорофєєва зворушила любовними кадрами з Кацуріним.
А ще Politeka повідомляла, що Дантес назвав українського артиста, пісні якого доводять його до сліз.
Також Politeka писала, що екс-дружина нового бойфренда Дорофєєва зізналася, чи слухала хіт пари