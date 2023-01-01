Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес чесно показав, як виглядає без фільтрів, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес – відомий український співак та колишній чоловік Наді Дорофєєвої. Не забуває артист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Дантес привітав українців без фільтрів.

"Я вирішив зняти це відео без фільтрів, без підбору слів, не перезнімаючи, а оскільки є. Тому що 2022 зняв усі фільтри з людей. Біля мене тільки люди, серед яких я можу бути вільним.

Дякую Всесвіту, що я українець! Віримо у ЗСУ і в нашу перемогу вже така близька!!!

Із Новим роком", - написав Дантес.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Целуй мамулю";

"прекрасні!! Зі святами вас! І нехай прийде світ";

"Ваша Мама так сміливо з'явилася у цьому відео";

"прекрасні побажання та дуже атмосферний видос";

"ура! Нарешті мама на сторінці! І вас з новим роком! Хай буде Перемога".

Нагадаємо, Дорофєєва зворушила любовними кадрами з Кацуріним.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес назвав українського артиста, пісні якого доводять його до сліз.

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