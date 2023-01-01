Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Дантес поздравил украинцев, появившись без фильтров.
"Я решил снять это видео без фильтров, без подбора слов, не переснимая, а так как есть. Потому что 2022 снял все фильтры с людей. Возле меня только люди, среди которых я могу быть свободным.
Спасибо Вселенной, что я украинец!!! Верим в ВСУ и в нашу победу уже так близка!!!
С Новым годом", - написал Дантес.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Умер папа Римский Бенедикт: первые подробности
Потери врага бьют рекорды, что будет дальше: "Уже в январе..."
Красавчик: Леся Никитюк засветила, как украсила квартиру к Новому Году и кое-кого еще
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" неожиданно высказалась об украинском языке: "Ну скажем честно..."
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Целуй мамулю";
"прекрасные!! С праздниками вас! И пусть придет мир";
"Ваша Мама так смело появилась в этом видео";
"прекрасные пожелания и очень атмосферное видос";
"ура! Наконец-то мама на странице! И вас с новым годом! Да будет Победа".
Напомним, Дорофеева растрогала любовными кадрами с Кацуриным
А еще Politeka сообщала, что Дантес назвал украинского артиста, чьи песни доводят его до слез
Также Politeka писала, что экс-жена нового бойфренда Дорофеевой призналась, слушала ли хит пары