Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес честно показал, как выглядит без фильтров, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец и бывший муж Нади Дорофеевой. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Дантес поздравил украинцев, появившись без фильтров.

"Я решил снять это видео без фильтров, без подбора слов, не переснимая, а так как есть. Потому что 2022 снял все фильтры с людей. Возле меня только люди, среди которых я могу быть свободным.

Спасибо Вселенной, что я украинец!!! Верим в ВСУ и в нашу победу уже так близка!!!

С Новым годом", - написал Дантес.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Целуй мамулю";

"прекрасные!! С праздниками вас! И пусть придет мир";

"Ваша Мама так смело появилась в этом видео";

"прекрасные пожелания и очень атмосферное видос";

"ура! Наконец-то мама на странице! И вас с новым годом! Да будет Победа".

Напомним, Дорофеева растрогала любовными кадрами с Кацуриным

А еще Politeka сообщала, что Дантес назвал украинского артиста, чьи песни доводят его до слез

Также Politeka писала, что экс-жена нового бойфренда Дорофеевой призналась, слушала ли хит пары



