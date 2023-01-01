Блондинка з "Жіночого кварталу" Катя Нікітіна вразила виглядом у ванній, звернувшись до українців.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, яка стала зіркою "Квартал 95". Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість поділилася фото, де позувала у ванній кімнаті.

"З Новим містом, мої котики. Зайчик нам бажає мирного неба. Чому я у ванній?

Бо хочу побажати більше не лягати в одязі! І не ховатись там від обстрілів, а проводити час для себе в релаксі!!!”, - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Що це за кролик";

"Катюня, З Новим Роком!))) Нехай твої мрії стануть реальністю! Мирного неба нам усім";

"З новим роком, і просторо і як у укритті. Нехай все погане залишиться у старому році. А в новому все буде забруднення...".

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" змінила професію, звернувшись до українців.

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