Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса і співачка-початківець, яка стала зіркою "Квартал 95". Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу знаменитість поділилася фото, де позувала у ванній кімнаті.
"З Новим містом, мої котики. Зайчик нам бажає мирного неба. Чому я у ванній?
Бо хочу побажати більше не лягати в одязі! І не ховатись там від обстрілів, а проводити час для себе в релаксі!!!”, - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Катюня, З Новим Роком!))) Нехай твої мрії стануть реальністю! Мирного неба нам усім";
"З новим роком, і просторо і як у укритті. Нехай все погане залишиться у старому році. А в новому все буде забруднення...".
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" змінила професію, звернувшись до українців.
Також Politeka новини, що зірка "Жіночого кварталу" стала співачкою і розбурхала новим треком
Також Politeka писала, що Нікітіна з "Жіночого Кварталу" зізналася, як її потрапило в "Квартал 95".