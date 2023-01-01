Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Квартал 95". Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась фото, где позировала в ванной.
"С Новым городом, мои котики. Зайчик нам желает мирного неба. Почему я в ванной?
Ибо хочу пожелать больше не ложиться у нее в одежде! И не прятаться там от обстрелов, а проводить время для себя в релаксе!!!", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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