Блондинка из "Женского квартала" Катя Никитина впечатлила видом в ванной, обратившись к украинцам.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и начинающая певица, которая стала звездой "Квартал 95". Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась фото, где позировала в ванной.

"С Новым городом, мои котики. Зайчик нам желает мирного неба. Почему я в ванной?

Ибо хочу пожелать больше не ложиться у нее в одежде! И не прятаться там от обстрелов, а проводить время для себя в релаксе!!!", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Что это за зайчик";

"Катюня, С Новым Годом!))) Пусть твои мечты станут реальностью! Мирного неба нам всем";

"С новым годом, и просторно и как в укрытии. Пусть все плохое останется в старом году. А в новом все будет зашиб...".

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