Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася фото, де позувала біля ялинки з подарунками.
"Доброго ранку в 2023 !!!!
Все що хочу сказати - це спасибі!!
Дякую ВСУ, дякую ППО, дякую ПРЕЗИДЕНТУ, дякую ЗАЛУЖНОМУ, дякую медикам, МНС, енергетикам, поліції, Національній Гвардії дякую всім хто зараз захищає нашу державу і роблять все для того, щоб наші ранки були хорошими. Низький вам уклін.
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А ваше перше січня, яке?", - написала Саліванчук.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дуже прекрасне 1 січня, мені подобається і ти дуже гарна на цьому фото";
"Гарна Ганно! Вітаю всю вашу родину з новим роком, перемоги нам усім і мирного неба";
"Доброго ранку, Ганно! З новим роком! З новим щастям! Обіймаю міцно, Вікторе, м. Запоріжжя".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" зізналася, що робить під час відключення світла.
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