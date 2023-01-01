Дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук показала, як зустріла Новий рік, поділившись фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася фото, де позувала біля ялинки з подарунками.

"Доброго ранку в 2023 !!!!

Все що хочу сказати - це спасибі!!

Дякую ВСУ, дякую ППО, дякую ПРЕЗИДЕНТУ, дякую ЗАЛУЖНОМУ, дякую медикам, МНС, енергетикам, поліції, Національній Гвардії дякую всім хто зараз захищає нашу державу і роблять все для того, щоб наші ранки були хорошими. Низький вам уклін.

А ваше перше січня, яке?", - написала Саліванчук.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже прекрасне 1 січня, мені подобається і ти дуже гарна на цьому фото";

"Гарна Ганно! Вітаю всю вашу родину з новим роком, перемоги нам усім і мирного неба";

"Доброго ранку, Ганно! З новим роком! З новим щастям! Обіймаю міцно, Вікторе, м. Запоріжжя".

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