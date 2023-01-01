Жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук показала, как встретила Новый год, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса, которая замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым. Не забывает Саливанчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот рза звезда поделилась фото, где позировала возле елки с подарками.

"Доброе утро в 2023!!!!

Все что хочу сказать – это спасибо!!!!

Спасибо ВСУ, спасибо ПВО, спасибо ПРЕЗИДЕНТУ, спасибо ЗАЛУЖНОМУ, спасибо медикам, МЧС, энергетикам, полиции, Национальной Гвардии спасибо всем кто сейчас защищает наше государство и делают все для того, чтобы наши утренники- были хорошими. Низкий вам поклон.

А ваше первое января, какое?", - написала Саливанчук.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень прекрасное 1 января, мне нравится и ты очень хороша на этом фото";

"Красивая Анна! Поздравляю всю вашу семью с новым годом, победы нам всем и мирного неба";

"Доброе утро, Анна! С новым годом! С новым счастьем! Обнимаю крепко, Виктор, г.Запорожье".

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