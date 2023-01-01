Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Не забуває Цибульська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу артистка розповіла секрет, хто робить українцям свято, поділившись на відео у своєму блозі.

"Українці знають, Діда Мороза не існує. Подарунки українцям приносить Бандера та ЗСУ", - сказала зірка у відео.

"Дякую ЗСУ у коментарях.

З наступаючим Новим Переможним 2023 роком!

Люблю Вас", - написала Цибульська.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Підняла настрій))) Оля, я викладу це у себе в бік, можна? Думаю ви не образитеся) так добре сказали, хочу порадувати своїх друзів, щоб вони хоч усміхнулися, спасибі";

"а я думала, кого придумати дітям!";

"дякую нашим захисникам. Дякую за можливість бути вдома у Києві з сім'єю зустрічати новий рік".

Нагадаємо, Цибульська згадала про неадекватну продавщицю, яку зустріла за кордоном.

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська розповіла, на які гроші живе та що зупинило її від розлучення

Також Politeka писала, що Цибульська разом із Горбуновим, Дзідзьо та Понамарьовим порадували українців



