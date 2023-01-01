Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз артистка рассказала секрет, кто делает украинцам праздник, поделившись видео в своем блоге.

"Украинцы знают, Деда Мороза не существует. Подарки украинцам приносит Бандера и ВСУ", - сказала звезда в видео.

"Спасибо ВСУ в комментариях.

С наступающим Новым Победным 2023 годом!

Люблю Вас", - написала Цибульская.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"подняла настроение))) Оля, я выложу это у себя в сторону, можно? Думаю вы не обидитесь) так хорошо сказали, хочу порадовать своих друзей, чтобы они хоть улыбнулись, спасибо";

"а я думала,кого придумать детям!!!";

"спасибо нашим защитникам. Спасибо за возможность быть дома в Киеве с семьей встречать новый год".

Напомним, Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей

А еще Politeka сообщала, что Цибульская рассказала, на какие деньги живет и что остановило ее от развода

Также Politeka писала, что Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Понамаревым порадовали украинцев



