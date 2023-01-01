Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Не забывает Цибульская и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз артистка рассказала секрет, кто делает украинцам праздник, поделившись видео в своем блоге.
"Украинцы знают, Деда Мороза не существует. Подарки украинцам приносит Бандера и ВСУ", - сказала звезда в видео.
"Спасибо ВСУ в комментариях.
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Люблю Вас", - написала Цибульская.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"подняла настроение))) Оля, я выложу это у себя в сторону, можно? Думаю вы не обидитесь) так хорошо сказали, хочу порадовать своих друзей, чтобы они хоть улыбнулись, спасибо";
"а я думала,кого придумать детям!!!";
"спасибо нашим защитникам. Спасибо за возможность быть дома в Киеве с семьей встречать новый год".
Напомним, Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей
А еще Politeka сообщала, что Цибульская рассказала, на какие деньги живет и что остановило ее от развода
Также Politeka писала, что Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Понамаревым порадовали украинцев