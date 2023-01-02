Знаменитість Оля Полякова зізналася, що розмовляє українською не лише на публіці, а й у повсякденному житті.

Співачка Оля Полякова зізналася, що відмовилася від української мови на концертах. Артистка також розповіла, як її молодша дочка перейшла на українську мову. В інтерв'ю Святославу Грінчуку знаменитість зізналася, що говорить українською не лише на публіці, а й у повсякденному житті.

Також зміни відбулися з російською мовою й у її сім'ї. Молодша дочка співачки – Аліса змушує говорити всіх вдома українською та виправляє, коли хтось із рідних робить помилки у вимові.

"Моя молодша дочка, вона абсолютно принципово перейшла українською. Причому, це якесь диво, бо вона до 24 взагалі не спілкувалася українською. Просто навчалася в українській школі, але розмовляла російською. З 24 лютого вона принципово перейшла, зараз говорить краще, ніж ми всі й виправляє кожне слово. Не можна сказати вдома нічого, ніякого русизму! Вона все виправляє. Тому ми спілкуємося дома лише українською", - поділилась Оля Полякова.

Артистка також зізналася, як намагалася достукатися до артистів на росії на початку повномасштабної війни.

"Я ніколи не вірила, що можливо промовчати. ​​Це був шок. Потім публічно викреслювала всіх їх зі свого життя. Добре, що все г*вно відвалилося! Нам своє робити і свій світ відвойовувати", - зазначила Оля Полякова.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.