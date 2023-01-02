Співачка Оля Полякова зізналася, що відмовилася від української мови на концертах. Артистка також розповіла, як її молодша дочка перейшла на українську мову. В інтерв'ю Святославу Грінчуку знаменитість зізналася, що говорить українською не лише на публіці, а й у повсякденному житті.
Також зміни відбулися з російською мовою й у її сім'ї. Молодша дочка співачки – Аліса змушує говорити всіх вдома українською та виправляє, коли хтось із рідних робить помилки у вимові.
"Моя молодша дочка, вона абсолютно принципово перейшла українською. Причому, це якесь диво, бо вона до 24 взагалі не спілкувалася українською. Просто навчалася в українській школі, але розмовляла російською. З 24 лютого вона принципово перейшла, зараз говорить краще, ніж ми всі й виправляє кожне слово. Не можна сказати вдома нічого, ніякого русизму! Вона все виправляє. Тому ми спілкуємося дома лише українською", - поділилась Оля Полякова.
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Артистка також зізналася, як намагалася достукатися до артистів на росії на початку повномасштабної війни.
"Я ніколи не вірила, що можливо промовчати. Це був шок. Потім публічно викреслювала всіх їх зі свого життя. Добре, що все г*вно відвалилося! Нам своє робити і свій світ відвойовувати", - зазначила Оля Полякова.
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.