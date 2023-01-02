Певица Оля Полякова призналась, что отказалась от российского языка на концертах. Артистка также рассказала, как ее младшая дочь перешла на украинский язык. В интервью Святославу Гринчуку знаменитость призналась, что говорит по-украински не только на публике, но и в повседневной жизни.
Также изменения произошли с российским языком и в ее семье. Младшая дочь певицы – Алиса заставляет говорить всех дома на украинском и исправляет, когда кто-то из родных делает ошибки в произношении.
"Моя младшая дочь, она абсолютно принципиально перешла на украинский. Причем, это какое-то чудо, потому что она до 24 вообще не общалась на украинском. Просто училась в украинской школе, но разговаривала на русском. С 24 февраля она принципиально перешла, сейчас говорит лучше, чем мы все и исправляет каждое слово. Нельзя сказать дома ничего, никакого русизма! Она все исправляет. Поэтому мы дома общаемся только по-украински", — поделилась Оля Полякова.
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Артистка также призналась, как пыталась достучаться до артистов на россии в начале полномасштабной войны.
"Я никогда не верила, что возможно промолчать. Это был шок. Потом публично вычеркивала всех их из своей жизни. Хорошо, что все г*вно отвалилось! Нам свое делать и свой мир отвоевывать", — отметила Оля Полякова.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.