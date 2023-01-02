Святослав Вакарчук став батьком удруге влітку 2022 року. У нього народилася дочка, яку назвали Соломією. Вакарчук також має сина Івана.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук уперше за півроку заговорив про молодшу дочку від продюсера Євгенії Яцути. Її народження стало для нього найпам'ятнішою подією 2022 року. Про свою дочку музикант розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Святослав Вакарчук став батьком удруге влітку 2022 року. У нього народилася дочка, яку назвали Соломією. Вакарчук також має сина Івана. Хлопчик народився 19 червня 2021 року.

"У мене народилася дочка. Їй, до речі, півроку. Цей момент для мене - це теж цей рік. Я, до речі, думаю, що в цьому є великий символізм", - сказав він.

Він каже, що Соломія його мотивує та надає сил, і він робить усе для того, щоб вона ніколи не усвідомлювала, що таке війна.

"Я вважаю, що народження дитини під час війни - це з одного боку велика відповідальність, яка падає тобі на плечі, а з іншого - це величезний моральний бронежилет, який тобі надає сили. Це велика мотивація. Тому важко, страшно навіть за бійців, у яких народжуються в цей час діти. Але я знаю, наскільки їм це допомагає, я тепер я це відчуваю на собі. У цей момент ти стаєш удвічі сильнішим", – розповів Святослав Вакарчук.

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