Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка з початку війни залишалася у Києві, тоді як її старша донька Антоніна Паперна весь цей час залишається з родиною у Москві, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле сімейне фото, де показала, з ким відзначила Новий рік.

Як виявилося, Ольга провела новорічну ніч у родинному колі – з чоловіком актором Віталієм Борисюком та молодшою ​​донькою – студенткою театрального факультету Ганною. На новій фотографії все сімейство зібралося вдома у святковій атмосфері з гірляндами та ялинкою. І всі вони дуже ошатні та веселі.

У підписі до публікації Сумська написала: "Рідні наші українці, з Новим роком! Під звуки вибухів, тривог по всій Україні цієї ночі ми все одно піднімали келихи за наших захисників, за нашу незламність і віру! Разом до ПЕРЕМОГИ!".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"З новим роком".

"З новим роком вас та вашу родину! Перемоги нам усім".

"З Новим Роком. Слава Україні".

"З Новим роком! З роком перемоги та миру!".

"З Новим роком вашу чудову родину!"

"З новим роком! Бажаю миру та здоров'я".

"Нехай це світле свято принесе мир і спокій на нашу землю і нехай згине ворог із нашої землі".

"Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб щодня 2023 року приносив лише радість, а всі плани збулися! І звичайно бажаю мирного неба та спокійних днів, щоб новий 2023 рік приніс Україні перемогу!".

Нагадаємо, "Ми боремося, воюємо та живемо": Боржемська зі "Зважені та щасливі" показала, як підросли її діти від Узєлкова.

Як повідомляла Politeka, "Нам не потрібне диво": зірка "1+1" Мазур звернулася до українців і дала напуття на новий рік.

Також Politeka писала, що "Нічого святого": Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською.