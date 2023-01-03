Відома актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина похвалилася, як проводить час закордоном, чого позбавлені багато українців.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина – українська актриса, яка продовжує хвалитися своїм життям, розповідати про особистий розвиток та дивувати зверненнями. Низка хейту обрушилася на артистку після того, як вона похвалилася новою фотосесією в день ракетного удару.

На цей раз під час святкування Нового року закордоном Мішина теж відзначилася. Вона запускала салют, доки таке було недоступне для кожного українця. Більше того, для наших громадян за запуск салюту під час воєнного стану їм загрожувала кримінальна кара аж до 5 років ув'язнення.

Сама ж Ксенія під час відпочинку закордоном спокійно похвалилася салютом, у той час як для багатьох звуки салюту - це нагадування про вибухи і таке, що дуже нервує громадян.

Більше того, хоча Мішина каже, що критика її не зачіпає, вона реагує на неї постійно. На цей раз Ксенія обурилася, що українці не оцінили її вчинок. У день, коли українців вразив масовий ракетний удар, вона похвалилася кадрами з нової зйомки.

Це не оцінили у мережі, а сама вона демонстративно висміяла тих, хто був обурений безтурботністю Мишиною у складний день.

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