Известная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина похвасталась, как проводит время заграницей, чего лишены многие украинцы.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - украинская актриса, которая продолжает хвастаться своей жизнью, рассказывать о личном развитии и удивлять обращениями. Череда хейта обрушилась на артистку после того, как она похвасталась новой фотосессией в день ракетного удара.

В этот раз во время празднования Нового года заграницей Мишина тоже отличилась. Она запускала салют, пока такое было недоступно для каждого украинца. Более того, для наши граждан за запуск салюта во время военного положения им грозило уголовное наказание вплоть до 5 лет заключения тюрьмы.

Сама же Ксения во время отдыха заграницей спокойно похвасталась салютом, в то время как для многих звуки салюта - это напоминание о взрывах и подобное очень нервирует граждан.

Более того, хотя Мишина говорит, что критика ее не задевает, реагирует она на нее постоянно. В этот раз Ксения возмутилась, что украинцы не оценили ее поступок. В день, когда украинцев потряс массовый ракетный удар, она похвалилась кадрами из новой съемки.

Это не оценили в сети, а сама она демонстративно высмеяла тех, кто был возмущен беззаботностью Мишиной в сложный день.

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