Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - українська актриса, перша "Холостячка", яка продовжує свою роботу та знімається у нових проектах. Нещодавно артистка відлетіла з сином за кордон, де була зайнята зйомками і розповіла про новий досвід.
Також Ксенія зізналася, що все далеко не так просто і яскраво, як здається, адже вона була сильно захворіла, і її самопочуття змушувало бажати кращого.
«Перехворіла якось важкувато. Але зараз усі кажуть, що зараз у Європі щось незрозуміле ходить. Сьогодні вперше у спортзал!
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Нарешті з'явився апетит. До речі, продовжуємо розбір продуктів? – пише Ксенія.
Нерідко Мішина хвалиться своїм відпочинком чи розвагами, дивуючи українців.
Через це Мішина стикається з критикою, коли показує кадри з модних фотосесій у день ракетного удару або пропонує "відпустити тему війни", збентежуючи матерів та дівчат, які чекають на близьких з фронту або навіть втратили їх. с.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина в синьому шовку здивувала пишними кучерями.
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина чесно показала, як вимотується вдома заради рідного чоловіка.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина у прозорій сукні показала свою головну гордість