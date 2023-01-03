Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - українська актриса, перша "Холостячка", яка продовжує свою роботу та знімається у нових проектах. Нещодавно артистка відлетіла з сином за кордон, де була зайнята зйомками і розповіла про новий досвід.

Також Ксенія зізналася, що все далеко не так просто і яскраво, як здається, адже вона була сильно захворіла, і її самопочуття змушувало бажати кращого.

«Перехворіла якось важкувато. Але зараз усі кажуть, що зараз у Європі щось незрозуміле ходить. Сьогодні вперше у спортзал!

Нарешті з'явився апетит. До речі, продовжуємо розбір продуктів? – пише Ксенія.

Нерідко Мішина хвалиться своїм відпочинком чи розвагами, дивуючи українців.

Через це Мішина стикається з критикою, коли показує кадри з модних фотосесій у день ракетного удару або пропонує "відпустити тему війни", збентежуючи матерів та дівчат, які чекають на близьких з фронту або навіть втратили їх. с.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина в синьому шовку здивувала пишними кучерями.

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина чесно показала, як вимотується вдома заради рідного чоловіка.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина у прозорій сукні показала свою головну гордість