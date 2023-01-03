Известная актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как чувствует себя после болезни.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - украинская актриса, первая "Холостячка", которая продолжает свою работу и снимается в новых проектах. Не так давно артистка улетела с сыном заграницу, где была занята съемками и рассказала о новом опыте.

Также Ксения призналась, что все далеко не так просто и ярко, как кажется, ведь она была сильно заболела и ее самочувствие заставляло желать лучшего.

«Переболела как-то тяжеловато. Но сейчас все говорят, что сейчас в Европе что-то непонятное ходит. Сегодня первый раз в спортзал!

Наконец-то появился аппетит. Кстати, продолжаем разбор продуктов?» - пишет Ксения.

Нередко Мишина хвалится своим отдыхом или развлечениями, удивляя украинцев.

Из-за этого Мишина сталкивается с критикой, когда показывает кадры из модных фотосессий в день ракетного удара или предлагает "отпустить тему войны", обескураживая матерей и девушек, которые ждут близких с фронта или даже потеряли их. с.

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