Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з нової фотосесії.

Так, на першій фотографії Анна знята в цікавій локації з незвичайним теплим світлом. Перед камерою вона з'явилася в чорному піджаку з пишними рукавами, що переливаються. На другому знімку модель змінила образ – тепер темне плаття з відкритими плечима, яке підкреслює декольте. Її волосся акуратно зачесане, а на обличчі яскравий макіяж, вона кидає пронизливий погляд в об'єктив.

На третьому кадрі Анна знову змінила вбрання – тут вона в елегантному костюмі брюки насиченого синього кольору, а під піджаком у неї темна прозора блуза з бантом на шиї. Елегантності образу додають масивні сережки та більш стриманий макіяж. Дівчина поважно розкинулася в кріслі і впевнено дивиться прямо в камеру.

У підписі до публікації Неплях розповіла, хто допомагав їй готувати образи до цієї зйомки, хто робив зачіски та макіяж, а також наголосила на сторінці фотографа. Шанувальники не пройшли повз і тут же почали засипати модель лайками та коментарями.

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