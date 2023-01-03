Тарас Тополя та гурт "Антитіла" виступили на сцені "Вечірнього Кварталу" на нарвалися та негативну реакцію.

Цього разу на офіційній сторінці гурту в Instagram опублікували відео, де зірка "Квартал 95" Олександр Пікалов запросив музикантів на сцену, при цьому неправильно вимовивши назву "Антитіла", а потім вони виконали пісню "Моє".

"2023 рік – це рік, в якому українці відвоюють своє, вигризуть зубами у гієн і здобудуть Перемогу. Слава ЗСУ!

Я не пусте, а я – людина!

Я кігті заховав за спину

Для нових фокусів і битв за своє, є-є-є

Моє, моє!

Вигризу моє зубами у гієн!

Моє, моє!

Вигризу моє зубами у гієн!

Слава Україні!", — написали артисти під відео.

Українці досі не можуть пробачити учасникам "Квартал 95" антиукраїнські жарти до початку повномасштабної війні, тому за співпрацю з ними на критику нарвалися й "Антитіла":

"Не очікувала...Як можна було брати участь в тому гидкому балагані😢";

"Розчарування... Антитіла і 95 квартал. Шкода";

"Колись Скрябін себе погубив співпрацею з Могилевською і ПР. Так виглядає, що все повторюється і без одобрямс правлячої партії знову не випускають на сцену?";

"Для мене лише Антитіла мають значення, квартал — перевзуті зрадники";

"Еууу, хіба не АнтИтіла?? Чому каже АнтІтіла 🙄";

"Антитіла - ви круті! А тово, що вас презентувало, то могло б навчитися правильно вимовляти вашу назву...".

Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.

Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".

Також Politeka писала, що Тарас Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського