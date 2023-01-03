Цього разу на офіційній сторінці гурту в Instagram опублікували відео, де зірка "Квартал 95" Олександр Пікалов запросив музикантів на сцену, при цьому неправильно вимовивши назву "Антитіла", а потім вони виконали пісню "Моє".
"2023 рік – це рік, в якому українці відвоюють своє, вигризуть зубами у гієн і здобудуть Перемогу. Слава ЗСУ!
Я не пусте, а я – людина!
Я кігті заховав за спину
Для нових фокусів і битв за своє, є-є-є
Моє, моє!
Вигризу моє зубами у гієн!
Моє, моє!
Вигризу моє зубами у гієн!
Слава Україні!", — написали артисти під відео.
Українці досі не можуть пробачити учасникам "Квартал 95" антиукраїнські жарти до початку повномасштабної війні, тому за співпрацю з ними на критику нарвалися й "Антитіла":
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"Не очікувала...Як можна було брати участь в тому гидкому балагані😢";
"Розчарування... Антитіла і 95 квартал. Шкода";
"Колись Скрябін себе погубив співпрацею з Могилевською і ПР. Так виглядає, що все повторюється і без одобрямс правлячої партії знову не випускають на сцену?";
"Для мене лише Антитіла мають значення, квартал — перевзуті зрадники";
"Еууу, хіба не АнтИтіла?? Чому каже АнтІтіла 🙄";
"Антитіла - ви круті! А тово, що вас презентувало, то могло б навчитися правильно вимовляти вашу назву...".
Нагадаємо, Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розвіяв ілюзії українців щодо відповіді НАТО.
Як повідомляла Politeka, Тополя з "Антитіла" поділився, якого артиста бачить від України на "Євробаченні-2023".
Також Politeka писала, що Тарас Тополя висунув кілька версій проросійських заяв Маска і Папи Римського