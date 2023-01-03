Як повідомляє Politeka.net, українська актриса Ольга Сумська назвала неможливою зустріч зі старшою дочкою Тонею Паперною, яка живе на росії з чоловіком-шанувальником армії росії. На цей раз зірка українського кіно в Інстаграм-Сториз поділилася з шанувальниками архівними фотографіями зі старшою дочкою.

На фото з архіву Сумська показала свою покійну маму Ганну Іванівну, колишнього чоловіка Євгена Паперного, а також дочку Тоню Паперну, яка зараз мешкає на росії.

"Щасливі мирні часи", - підписала фото Сумська.

Так, актриса показала, як її сім'я збиралася разом із обіднім столом та весело проводила час разом.

На одній із фотографій Тоня позувала разом зі своїм відомим батьком. На думку Сумської, Паперна дуже схожа на свого тата.

"Татова донька", - підписала кадр Ольга Сумська.

Також вона показала випуск доньки, на якому та була присутня у гарній пишній сукні.

Згадала актриса Ольга Сумська та свої зйомки у фільмі "Роксолана". Тоді 1995 року зйомки стрічки проходили в кримському місті Бахчисарай.

"Улюблене фото 1995 року. Бахчисарай. На зйомках "Роксолани", - додав підпис Сумська.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.



