Как сообщает Politeka.net, украинская актриса Ольга Сумская назвала незвозможной встречу со старшей дочерью Тоней Паперной, которая живет на россии с мужем - поклонником армии рф. В этот раз звезда украинского кино в Инстаграм-Сториз поделилась с поклонниками архивными фотографиями со старшей дочерью.

На фото из архива Сумская показала свою покойную маму Анну Ивановну, бывшего мужа Евгения Паперного, а также дочь Тоню Паперную, которая сейчас живет на россии.

"Счастливые мирные времена", — подписала фото Сумская.

Так, актриса показала, как ее семья собиралась вместе с обеденным столом и весело проводила время вместе.

На одной из фотографий Тоня позировала вместе со своим известным отцом. По мнению Сумской, Паперна очень похожа на своего папу.

"Папина дочка", — подписала кадр Ольга Сумская.

Также она показала выпуск дочери, на котором та присутствовала в красивом пышном платье.

Вспомнила актриса Ольга Сумская и свои съемки в фильме "Роксолана". Тогда в 1995 году съемки ленты проходили в крымском городе Бахчисарай.

"Любимое фото 1995 года. Бахчисарай. На съемках "Роксоланы", — добавила подпись Сумская.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.



