Деякі підписники Ілони Гвоздьової звернули увагу на брови її чоловіка. На багатьох знімках видно, що Іван Хом'ячук не має половини брів, немов він їх поголив.

Як повідомляє Politeka.net, хореографіня Ілона Гвоздьова зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм передплатникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. Виявилося, що питань у фанатів танцівниці накопичилося чимало і стосувалися вони різноманітних сторін її життя.

Наразі Ілона Гвоздьова та її чоловік роблять ремонт у батьківському будинку, який був частково зруйнований російськими окупантами. Танцівниця зізналася передплатникам, що під час цього вони частенько сперечаються із чоловіком.

"Звичайно ми постійно сперечаємося. Але через ці суперечки у нас виходить найкращий результат", - зізналася Ілона Гвоздьова.

Деякі підписники хореографа звернули увагу на брови її чоловіка. На багатьох знімках видно, що Іван Хом'ячук не має половини брів, наче він їх поголив. Крім того, чоловік позбавився бороди, яку завжди носив. Ілона зізналася, що це не зміна стилю, а хвороба.

"Цей рік сильно вдарив по здоров'ю чоловіка і з'явилася хвороба алопеція (патологічне випадання волосся ). Намагаємося боротися і проходь обстеження. Поки що імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі - це зайва річ і намагається його позбутися", - чесно розповіла Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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