Некоторые подписчики Илоны Гвоздевой обратили внимание на брови ее мужа. На многих снимках видно, что у Ивана Хомячука нет половины бровей, словно он их сбрил.

Как сообщает Politeka.net, хореографиня Илона Гвоздева решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Оказалось, что вопросов у фанатов танцовщицы накопилось немало и касались они разнообразных сторон ее жизни.

Сейчас Илона Гвоздева и ее муж делают ремонт в родительском доме, который был частично разрушен российскими оккупантами. Танцовщица призналась подписчикам, что во время этого они частенько спорят с мужем.

"Конечно мы постоянно спорим. Но из-за этих споров у нас получается лучший результат", - призналась Илона Гвоздева.

Некоторые подписчики хореографа обратили внимание на брови ее мужа. На многих снимках видно, что у Ивана Хомячука нет половины бровей, словно он их сбрил. Кроме того, мужчина избавился от бороды, которую всегда носил. Илона призналась, что это не смена стиля, а болезнь.

"Этот год сильно ударил по здоровью мужа и появилась болезнь алопеция (патологическое выпадение волос). Пытаемся бороться и проходим обследования. Пока иммунитет мужа решил, что волосы на лице - это лишняя вещь и пытается от него избавиться", - честно рассказала Илона Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

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Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.